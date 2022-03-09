За перший тиждень березня залізницею перевезено майже 9 тисяч тонн гуманітарних вантажів – Кубраков

Впродовж перших 7 днів березня українська залізниця перевезла 8 882 тонни гуманітарних вантажів, з яких 3 383 тонни – це вантажі, які доставляли з допомогою пасажирських вагонів. Докладніше про гуманітарну логістику в умовах воєнного часу розповів міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

– У воєнний час ми використовуємо всі логістичні можливості для підтримки постраждалих регіонів. Йдеться про першочергові потреби: їжу, воду, ліки, дитячі товари тощо. Усе, що необхідно містам-героям: Харкову, Маріуполю, Чернігову, Волновасі, а також Сумам, Києву та іншим містам, селищам, – пише він.

Для підвищення ефективності перевезень були вирішено використовувати евакуаційні потяги як транспортні для “гуманітарки”.

– Коли у західному напрямку щодня здійснюються евакуаційні рейси, то у східному, замість того, щоб везти напівпорожні пасажирські вагони, у них їдуть гуманітарні вантажі. На фото — потяг Інтерсіті+ Львів — Харків. Вранці він допоміг евакуювати жінок і дітей з однієї з найгарячіших точок російсько-української війни. З нашого Харкова. А вночі, для його мужніх жителів і захисників, потяг везе необхідні продукти та товари, – пояснює Кубраков.

За його словами, з 1 до 7 березня вдалось доставити на Харківщину понад 470 тонн допомоги, на Донеччину – 230 тонн, а на Київщину – 2 450 тонн.

Міністр зазначив, що саме налагоджена логістика є основою спротиву ворогу, адже так українські воїни відчувають підтримку всієї країни, на відмінну від російських загарбників, яких злочинне керівництво Росії кинуло напризволяще.

– Тому в режимі 24/7 працюємо над впровадження нових ефективних рішень, що дадуть змогу збільшити об’єми перевезень та оптимізувати їх. Працює на лише залізниця – а й українські автоперевізники, – говорить очільник Мінінфраструктури.

Він пояснив, що наразі саме на автомобільний транспорт впало основне логістичне навантаження. За останні дні вдалося повністю перебудували систему міжнародних автоперевезень, яка тепер здійснює у кілька разів більше перевезень, ніж це було ще тиждень назад.