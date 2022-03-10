Абсолютна більшість українців – понад 90% – впевнені, що Україна зможе відбити напад російських військ.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою Рейтинг 8-9 березня.

Так, 92% опитаних висловили впевненість у тому, що наша держава зможе відбити напад РФ.

– Практично щодня цей показник зростає. Лише 6% сьогодні не мають такої впевненості. Віра у перемогу переважає в усіх регіонах країни, – наголошують соціологи.

Під час опитування 57% респондентів висловили думку, що Україна переможе у війні з РФ вже протягом найближчих тижнів. При цьому 18% опитаних громадян переконані в перемозі за тиждень, а 39% – за кілька тижнів.

Ще 18% респондентів вважають, що війна в Україні триватиме кілька місяців. І лише 9% заявили, що воєнні дії завершаться через півроку-рік, а то й більше.

Як зазначають соціологи, тих, хто загалом не вірить у перемогу над РФ, практично немає. Водночас 16% опитаних не змогли відповісти на це запитання.

Загалом 91% респондентів, оцінюючи ситуацію в Україні, відчувають надію. Максимальний рівень відчуття надії спостерігається в усіх регіонах нашої країни.

І лише 6% опитаних повідомили, що відчувають безвихідь.

Як з’ясувалося під час опитування, понад 80% громадян якось допомагають у захисті України:

• 39% – допомагають людям та українській армії як волонтери;

• 37% – надають фінансову допомогу;

• 18% – беруть участь в інформаційному супротиві;

• 12% – працюють у критичній інфраструктурі;

• 10% – є учасниками територіальної оборони.

І лише 19% респондентів повідомили, що не мають зараз змоги допомагати Україні. Здебільшого це люди старшого віку. Однак і в цій віковій категорії більшість сьогодні залучені до супротиву російській агресії.

Абсолютна більшість респондентів (97%) повідомили, що планують залишатися в Україні найближчим часом.

Опитування проводилося серед українців віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Донбасу та Криму. Загалом було опитано 1 200 респондентів. Під час опитування застосовувався метод CATI (телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). Помилка репрезентативності дослідження становить не більше 2,8%.

Варто зазначити, що станом на початок березня 88% українців вірили в те, що Україна зможе відбити напад Росії. Опитування також проводила Соціологічна група Рейтинг. Таким чином, кількість громадян, які впевнені у перемозі над РФ, зростає.