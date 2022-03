Армія РФ вже вбила 70 дітей – Кулеба назвав це варварським злочином

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба опублікував відео з пораненою маленькою дитиною.

Йдеться про відео, яке було записано в Гостомелі Київської області 10 березня.

Внаслідок атаки російських окупантів постраждали люди, зокрема маленька дитина. Її рятувальники на руках передають медикам. У ролику рятувальники вигукують, що малеча у важкому стані. Після чого вже медик із дитиною на руках біжить до швидкої.

– “Денацифікація”, “демілітаризація”. Ось “причини”, через які Путін послав свою армію вбивати українців, зокрема дітей. Понад 70 із них уже загинули. Ця агресія є варварським злочином, небаченим з часів Другої світової війни, і я клянуся, що ми подбаємо про те, щоб кожен військовий злочинець постав перед правосуддям, – заявив Кулеба, коментуючи це відео.

‘Denazification’. ‘Demilitarization’. These are the ‘reasons’ why Putin has sent his army to kill Ukrainians, including children. Over 70 of them already died. This aggression is a barbaric crime not seen since WWII and I swear we will ensure that each war criminal faces justice. pic.twitter.com/ZwEqXhHrqi

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 10, 2022