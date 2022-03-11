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Факти / Україна / Суспільство

Армія РФ вже вбила 70 дітей – Кулеба назвав це варварським злочином

Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Армія РФ вже вбила 70 дітей – Кулеба назвав це варварським злочином

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба опублікував відео з пораненою маленькою дитиною.

Йдеться про відео, яке було записано  в Гостомелі Київської області 10 березня.

Внаслідок атаки російських окупантів постраждали люди, зокрема маленька дитина. Її рятувальники на руках передають медикам. У ролику рятувальники вигукують, що малеча у важкому стані. Після чого вже медик із дитиною на руках біжить до швидкої.

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– “Денацифікація”, “демілітаризація”. Ось “причини”, через які Путін послав свою армію вбивати українців, зокрема дітей. Понад 70 із них уже загинули. Ця агресія є варварським злочином, небаченим з часів Другої світової війни, і я клянуся, що ми подбаємо про те, щоб кожен військовий злочинець постав перед правосуддям, – заявив Кулеба, коментуючи це відео.

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Фото: УНІАН

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