Біженці з України у Німеччині – на що можуть розраховувати громадяни

Через війну в Україні громадяни масово кинулися до Європи, зокрема до Німеччини.

Коуч із працевлаштування у Німеччині Світлана Діттмар розповіла, на що можуть розраховувати біженці з України.

За її словами, громадяни України можуть в’їжджати до ЄС і, отже, до Німеччини на короткий термін – до 90 днів протягом 180 днів без візи за наявності біометричного паспорта.

Водночас формальна перешкода у вигляді біометричного паспорта як обов’язкової умови для безвізового в’їзду не повинна перешкоджати втечі.

Що передбачено для українців у Німеччині

– Українці, які перебувають у Німеччині або в’їжджають до Німеччини без візи та відповідають вимогам для отримання довгострокової посвідки на проживання, можуть звернутися безпосередньо до місцевих імміграційних органів (Ausländerbehörde), – каже Світлана Діттмар.

Протягом перших трьох місяців проживання можна відправити заяву на допомогу з подолання труднощів, відповідно до SGB XII.

Для тих, хто потребує допомоги, є пільги під час безвізового перебування, так звані Проміжні виплати.

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Чи можуть люди працювати у Німеччині

Під час безвізового перебування не можна займатися оплачуваною роботою, каже Світлана Діттмар.

Однак цей пункт може переглядатися для біженців.

Факти ICTV зібрали список країн, де приймають біженців з України.