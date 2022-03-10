Кучма прокоментував війну: наслав на Росію прокляття

Другий президент України Леонід Кучма оприлюднив звернення до українців щодо повномасштабної війни Росії проти України.

— Українці! Рідні мої! Ми різного віку та статі, ми різної крові та віри, та усім нам сьогодні одне ім’я – українці. І я гордий бути з вами одного імені. За все своє довге життя я ніколи не відчував стільки гордості, болю та гніву, як за ці дні. Хоча інколи здається, що і наша земля, і наші серця палають у вогні вже не 15-й день, а цілу вічність. Що вже цілу вічність росіяни бомблять Харків і Чернігів, Суми та Київ, Житомир та Миколаїв, – розповів другий президент.

Кучма наголосив, що пишається “надлюдською мужністю” воїнів ЗСУ, самовідданістю волонтерів і згуртованістю всіх громадян.

Другий президент у зверненні згадав також про знищення російськими окупантами Ірпеня, Бучі, Ворзеля, облогу Маріуполя та бомбардування російською авіацією пологового будинку у Маріуполі.

— Незламність і готовність до самопожертви завжди живуть у наших серцях. Просто це немов виверження вулкану: важко розбудити, але стримати вже неможливо. Ніхто і ніколи не стримає наших людей, коли вони піднялися за рідну країну. За наше майбутнє. За нашу свободу.

Він зазначив, що залишається вдома, в Україні, адже “всі ми на рідній землі, іншої немає”. Кучма додав, що боронити Україну ми будемо до перемоги.

— Україна – не Росія. І ніколи не стане Росією. Не дочекаються. Ми вже перемагаємо. І цього не зупинити. А на адресу РФ скажу лише, що приєднуюсь до слів моїх співвітчизників які в один голос кажуть: будьте вы прокляты. Слава Україні! Слава українцям! – підсумував Кучма.

За тиждень до вторгнення три президенти України – Леонід Кравчук, Леонід Кучма та Віктор Ющенко звернулися до країн-підписантів Будапештського меморандуму із вимогою виконати зобов’язання щодо гарантій безпеки.

Джерело: Дарка Оліфер