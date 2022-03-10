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Набув чинності закон, що дозволяє цивільним використовувати зброю проти військ агресора

Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Набув чинності закон, що дозволяє цивільним використовувати зброю проти військ агресора

У Верховній Раді прийняли законопроект, який дозволяє цивільному населенню використовувати зброю, аби зупиняти російських окупантів.

Про це у Твіттер повідомила Верховна Рада України.

Законопроект Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України надає право цивільним особам чинити спротив збройній агресії РФ, використовуючи будь-яку зброю.

Набув чинності закон, що дозволяє цивільним використовувати зброю проти військ агресора / 2 фотографии

Документ буде діяти на період воєнного часу в Україні.

Нагадуємо, 9 березня окупанти нанесли авіаудар по дитячій лікарні з пологовим відділенням у Маріуполі. Внаслідок удару російських військ 17 людей серед персоналу та породіль отримали поранення.

Фото: Getty Images

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