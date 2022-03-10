У Верховній Раді прийняли законопроект, який дозволяє цивільному населенню використовувати зброю, аби зупиняти російських окупантів.
Про це у Твіттер повідомила Верховна Рада України.
Законопроект Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України надає право цивільним особам чинити спротив збройній агресії РФ, використовуючи будь-яку зброю.
Набув чинності закон, що дозволяє цивільним використовувати зброю проти військ агресора / 2 фотографии
Документ буде діяти на період воєнного часу в Україні.
Нагадуємо, 9 березня окупанти нанесли авіаудар по дитячій лікарні з пологовим відділенням у Маріуполі. Внаслідок удару російських військ 17 людей серед персоналу та породіль отримали поранення.