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Надавали їм щів: Кім про те, як у Миколаївській області знищують ворога

Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Надавали їм щів: Кім про те, як у Миколаївській області знищують ворога

У Миколаївській та Херсонській областях російські загарбники зазнали невдач.

Про це розповів голова Миколаївської області Віталій Кім.

– Два дні ходив і нічого не міг розповісти. Тому зараз коротко. Надавали ми їм щів. І вночі, і вдень. Це не в Миколаєві, а в нашій області та в Херсонській. Добре дістали, все горить, все палахкотить, – зазначив Кім.

Також Кім нагадав, що досі для російських окупантів є актуальним полон.

– Вже не секрет, що до нас прийшло посилення з різних боків. Частини добре відпрацювали вчора та сьогодні. Плани на завтра не розповідатиму. Трохи веселіше. Ми їх відвели від міста якомога далі. Сподіваюся, що найближчим часом ми їх відтягнемо якнайдалі, щоб Гради до нас не діставали, – додав голова Миколаївської області.

Кім зазначив, що зараз доводиться багато співпрацювати із іноземними журналістами заради інформування. Він додав, що формування міжнародного співтовариства має допомогти у закритті неба над Україною тощо.

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