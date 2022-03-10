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Факти / Україна / Суспільство

Ніхто не вірив, але українці тримаються та вже переходять до контратак – Резніков

Юля Захарченко редакторка стрічки
Олексій Резніков

Українські захисники дають відсіч російським військовим вже понад два тижні. Ніхто у світі не вірив, що українці зможуть вистояти, а тим паче так довго протриматися.

Проте Збройні сили України не просто тримаються, а вже переходять до контратак. Плани ворога зруйновані, а за цим спостерігає весь світ, переконаний міністр оборони України Олексій Резніков.

– Зазнавши нищівних втрат, російські окупанти розпочали терористичну війну. Вони поводяться як боягузи. Вони вбивають жінок та дітей. Кремль бомбить школи, лікарні та пологові будинки. Москва нікого не захищає. Вона знищує. Вони не здатні воювати з нашою армією, гвардією, теробороною, тому атакують найбільш незахищених.

Уряд України працює над тим, щоб зберегти життя мирних жителів. Пріоритетом є організація гуманітарних коридорів для евакуації громадян з гарячих точок – Маріуполя, Сумщини, Харківщини, Київщини.

– Друге. Ми цілодобово працюємо над посиленням нашої армії. Я не коментуватиму постачання зброї. Можу сказати, що до України рухаються десятки тисяч шоломів та бронежилетів, медикаменти, інші важливі речі.

За словами Резнікова, понад 100 тис. українців вступили до лав тероборони. Понад 200 тис. громадян України повернулися з-за кордону, щоб захищати свою країну. Крім цього, є іноземні добровольці, які готові воювати з російським нацизмом.

– Хочу звернутися до усіх військовозобов’язаних українців. У державі оголошено воєнний стан, триває мобілізація. Будьте на зв‘язку, не губіться. Ви потрібні країні! Якщо ви переїхали з родинами до інших регіонів, повідомте місцевий центр комплектування та соціальної підтримки.

Міністр запевнив, що Україна збирається перемогти Росію якістю, а не кількістю, тому до бойових підрозділів направлятимуть людей, які мають відповідні навички, зброю та оснащення.

Війна істотно впливає на стан країни. Згідно з прогнозом, цього року очікується менший врожай. Українські лани потрібно не лише звільнити від ворога, а й розмінувати. Партнери та міжнародні фінансові організації оголосили про значні обсяги підтримки для України.

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Фото: Міноборони

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