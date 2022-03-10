Російські військові обстріляли мирне населення, що переміщалось пішки між населеними пунктами в Чернігівській області.

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

У прес-службі Центру зазначили, що є повідомлення про загиблих та поранених.

– 9 березня російські окупанти обстріляли людей поблизу Чернігова, є загиблі та поранені. Люди йшли пішим маршрутом з міста і потрапили під ворожі обстріли, – йдеться в повідомленні на сторінці Центру в Фейсбук, з посиланням на главу Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

Крім того, повідомляється, що є загибла дівчина з міста Мена. Чотири людини з Мени з легкими пораненнями зараз в лікарні, розповів міський голова міни Геннадій Примаков.

– Ще є загиблі з Сновська і Корюківки, загинув юнак, який з матір’ю прямував до Корюківки. Ще загинув 19-річний хлопець з Новгород-Сіверської громади, – повідомили міський голова Корюківки Ратан Ахмедов і мер Новгород-Сіверська Людмила Ткаченко.

Травмованих доставили в Куликівську лікарню, їм надається допомога.