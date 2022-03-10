Пошук зниклих під час збройної агресії РФ: куди звертатися

У разі втрати зв’язку зі своїми близькими українці можуть звернутися до Служби розшуку Червоного Хреста України.

На офіційній сторінці організації у соціальній мережі Facebook вказані такі номери:

Київ 096 304 4375, 066 250 9957;

Львів 095 250 1274;

Харків 099 206 5493;

Дніпро 095 250 1181;

Краматорськ 095 250 1229.

Також активно працює Об’єднаний центр з координації пошуку та звільнення незаконно позбавлених волі осіб внаслідок збройної агресії РФ.

Він допомагає встановити місцезнаходження та інформацію про зниклих під час воєнних дій і полонених як українських, так і російських.

Центр відкритий до співпраці у пошуку, звільненні й поверненні додому громадян у форматі роботи з волонтерами.

Якщо маєте достовірну інформацію та готові допомогти у цій справі, звертайтеся за офіційними телефонами:

+ 38 067 650 83 32 (Viber та WhatsApp);

+ 38 098 087 36 01 (Viber та WhatsApp).

Також інформацію можна надати на електронну пошту: united.center.ssu@gmail.com

Джерело: Червоний Хрест