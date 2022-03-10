Пошук зниклих під час збройної агресії РФ: куди звертатися

У разі втрати зв’язку зі своїми близькими українці можуть звернутися до Служби розшуку Червоного Хреста України.
На офіційній сторінці організації у соціальній мережі Facebook вказані такі номери:
- Київ 096 304 4375, 066 250 9957;
- Львів 095 250 1274;
- Харків 099 206 5493;
- Дніпро 095 250 1181;
- Краматорськ 095 250 1229.
Також активно працює Об’єднаний центр з координації пошуку та звільнення незаконно позбавлених волі осіб внаслідок збройної агресії РФ.
Він допомагає встановити місцезнаходження та інформацію про зниклих під час воєнних дій і полонених як українських, так і російських.
Центр відкритий до співпраці у пошуку, звільненні й поверненні додому громадян у форматі роботи з волонтерами.
Якщо маєте достовірну інформацію та готові допомогти у цій справі, звертайтеся за офіційними телефонами:
- + 38 067 650 83 32 (Viber та WhatsApp);
- + 38 098 087 36 01 (Viber та WhatsApp).
Також інформацію можна надати на електронну пошту: united.center.ssu@gmail.com
Джерело: Червоний Хрест