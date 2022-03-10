Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький звернувся до місцевих підприємців повернутися до роботи, адже людям потрібно працювати.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

За його словами, саме Львівщина має стати економічною опорою для України.

– Українцям потрібна робота. Ваші працівники мають отримувати зарплату, а місцеві бюджети – ваші податки та надходження. Бо так само зарплату мають отримувати освітяни і комунальні підприємства. Громади мають жити, – сказав він.

Максим Козицький наголосив, що наразі Львівщина прихистила майже 200 тис. внутрішньо переміщених осіб.

Тепер у Львівській обласній військовій адміністрації готові чути та створювати всі можливі умови для того, щоб допомогти підприємцям працювати і розвиватися.

– Нагадаю, Міністерство інфраструктури також допомагає у релокації виробництв зі східних областей на захід України. Зокрема, управлінці безплатно перевозять фабрики та заводи Укрзалізницею, – зазначив голова ОВА.

Наразі обласні адміністрації сприяють у пошуку приміщень, земельних ділянок та в інших важливих пунктах, щоб максимально швидко запустити бізнес на новому місці.

Раніше співробітники Першого територіального медичного об’єднання Львова розповіли про те, як різні країни Європи і просто небайдужі люди допомагають медикам України протриматися в ці страшні дні війни з Росією.

Фото: Максим Козицький