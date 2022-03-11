В Україні запустили телепроєкт FREEДОМ, розрахований на російськомовну аудиторію у воєнний період

Щоб перемогти Росію в інформаційній та збройній війні, в Україні запустили спільний телевізійний проєкт FREEДОМ. Він розрахований на російськомовну аудиторію у воєнний період, зокрема, на ворожі війська.

Трансляція відбуватиметься на державному телеканалі UATV, програмне наповнення каналу становитимуть оригінальні програми виробництва медіагруп.

Ефір стартував сьогодні, 10 березня, о 21.00 за київським часом. Мовлення відбуватиметься у режимі 24/7.

Вмикайте канал UATV на супутнику, в мережах IPTV та на YouTube. Супутникове мовлення буде доступним глядачам всієї Європи та західної частини Російської Федерації.

Проєкт запущений за підтримки президента Володимира Зеленського, Міністерства культури та інформаційної політики, Національної ради з питань телебачення і радіомовлення медіагрупи Медіа Група Україна, StarLightMedia, 1+1 media, InterMediaGroup, каналу Рада та державної Мультимедійної платформи іномовлення України.