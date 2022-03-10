Уже п’ятнадцяту добу в Україні триває війна – 24 лютого Росія здійснила напад з різних напрямків. Через це мешканці почали масово полишати великі міста, східні регіони та їхати на Захід. Водночас низка європейських країн готова приймати біженців з України.

ЄС підготував план для прийому українців, зокрема йдеться про східноєвропейські країни, зазначила очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час брифінгу 24 лютого.

– Ми маємо з усіма країнами-членами на передовій чіткі плани дій у надзвичайних ситуаціях, щоб негайно прийняти цих біженців з України, – уточнила Урсула фор ден Ляєн.

Куди можуть їхати українці:

Польща

Міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінскі заявив, що Польща готова приймати стільки громадян, скільки буде на її на кордонах.

Водночас у приймальних пунктах українців забезпечуватимуть харчуванням та медичним обслуговуванням.

Кордон можна перетнути без закордонного паспорта та сертифіката вакцинації.

Словаччина

У МВС Словаччини оголосили, що країна готова прийняти всіх громадян, які тікають від війни.

Водночас в’їзд буде дозволено навіть громадянам без дійсного паспорта.

Проте це буде можливо лише після індивідуального спілкування з прикордонниками.

Угорщина

Уряд Угорщини також відправив людей для допомоги громадянам України. Міністр оборони Тібор Бенко говорить, що країна планує прийняти близько 600 тис. українців.

Щодо правил перетину кордону додатково не повідомляється.

Молдова

Президент Мая Санду також заявила про готовність Молдови надавати допомогу українцям.

КПП на спільному кордоні працюють у посиленому режимі.

Чехія

Прага готова приймати українців. Країна створила кризовий центр, зазначив міністр внутрішніх справ Віт Ракушан, передає Chezh Radio.

Естонія

Естонія також дозволила громадянам України залишатися у країні після закінчення дії візи. Про це заявив генеральний директор Департаменту поліції та прикордонної охорони Ельмар Вахер.

Ірландія

Ірландія екстрено скасовує візовий режим для українців, які в’їжджатимуть до країни. Про це повідомила міністр юстиції Гелен Макенті.

США

Крім того, США також готові прийняти українських біженців. Проте, як вважає речниця Білого дому Джен Псакі, більшість з них осядуть у країнах ЄС.

Не лише готовністю прийняти біженців, а й гострою критикою відреагували західні партнери на напад Росії на Україну. Обговорюються різноманітні санкції.

Румунія

Наразі громадяни України можуть в’їжджати до Румунії за біометричним чи простим паспортом у пунктах перетину кордону. Ті, хто просить притулку, також можуть в’їхати з іншою формою ідентифікації, включаючи національні посвідчення особи та свідоцтва про народження.

Документ може бути продемонстрований будь-яким іноземним громадянином у пункті перетину кордону.

Громадяни України також можуть в’їжджати без документів на підставі заяви особи, з гуманітарних причин.

Ісландія

Рейк’явік вирішив надати пріоритет українцям, які подають заяви на надання притулку.

Велика Британія

Візові правила були пом’якшені для найближчих родичів українців, які мешкають у Великій Британії. Це означає, що українські члени сімей британських громадян можуть подавати заяву на отримання сімейної міграційної візи безоплатно.

Раніше це поширювалося на подружжя або громадянських партнерів, які перебувають у шлюбі не менше двох років, дітей віком до 18 років, батьків, якщо онукові ще не виповнилося 18 років, та дорослих родичів, які є опікунами.

Тепер уряд Сполученого Королівства розширив цю норму, включивши до неї всіх, хто є дорослим батьком, бабусею чи дідусем, дитиною старше 18 років або братом чи сестрою громадянина України, який проживає у Великій Британії. Проте тим, хто не має родичів у країні, як і раніше не дозволять в’їхати в країну.

Новий маршрут візового спонсорства дасть змогу британським підприємствам привозити громадян України у Велику Британію.

Директива ЄС

Відповідно до постанови Євросоюзу, громадяни України, які шукають притулку у зв’язку з війною, можуть залишатися у країнах Європейського Союзу до трьох років без необхідності попередньо подавати прохання щодо надання притулку.

Йдеться про такі країни:

Бельгія, Швейцарія, Фінляндія, Німеччина, Чехія, Австрія, Словенія, Хорватія, Болгарія, Греція, Італія, Франція, Іспанія, Португалія, Латвія, Литва, Естонія, Ірландія.