За час війни в Україні було вбито 516 цивільних, ще 908 поранено

Втрати серед цивільного населення з початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України 24 лютого до 8 березня, склали 1424 цивільних з них 516 загиблих.

Про це повідомляє Управління Верховного комісара ООН з прав людини.

– УВКПЛ ООН вважає, що реальні цифри значно вищі, особливо на території, контрольованій РФ, і особливо за останні дні. Інформації з місць, де ведуться інтенсивні бойові дії, затримується, а багато інформації ще підтверджується, – наголошується в документі.

Це стосується зокрема міст Волновахи, Маріуполя, Ізюму. Випадки загибелі та поранень на цих територіях ще потребують подальшої верифікації і не включені у вищенаведену статистику.

– Причиною більшої частини випадків загибелі або поранення цивільних осіб – застосування вибухових пристроїв з великою зоною ураження, в тому числі обстріли з важкої артилерії і реактивних систем залпового вогню, а також ракетні і авіаудари, – йдеться у зведенні.

За підтвердженими даними ООН, загинуло 98 чоловіків, 60 жінок. Серед дітей – 9 хлопчиків і 5 дівчаток, тоді як стать 23 дітей і 321 дорослих поки не вдалося встановити.

Серед 908 поранених – 12 дівчаток і 4 хлопчики, а також 34 дитини, стать яких встановлюється.

УВКПЛ ООН вказує, що в Донецькій і Луганській областях, станом на 00.00 9 березня було зафіксовано 87 загиблих і 349 поранених на території, контрольованій урядом України, і 24 загиблих і 113 поранених на території, контрольованій самопроголошеними “республіками”.

В інших регіонах України (Києві, а також у Житомирській, Запорізькій, Київській, Сумській, Одеській, Миколаївській, Харківській, Херсонській, Черкаській та Чернігівській областях) зафіксувала 405 загиблих і 446 поранених.

Станом на 00.00 8 березня на території, контрольованій Україною, загинула 41 дитина, поранено – 76.

Крім того УВКПЛ ООН відзначає повідомлення Національної поліції Харківської області, згідно з яким станом на 18.00 8 березня в області загинуло 170 цивільних, з яких 5 дітей, було поранено 368 осіб.