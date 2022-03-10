За добу вдалося евакуювати понад 60 тис. українців – Зеленський

Президент Володимир Зеленський у відеозверненні повідомив, що попри порушення РФ домовленостей про гуманітарні коридори за вчорашню добу і сьогодні вранці вдалося евакуювати у безпечне місце більше 60 тис. українців.

– Сьогодні ми знову забезпечуємо гуманітарні коридори. Автобуси вже вирушили. Вантажівки вже в дорозі – з їжею, водою, медикаментами. Маріуполь. Волноваха. Ізюм. Суми і область. Міста і містечка Київської області – Буча, Бородянка, Ірпінь, Гостомель, – сказав глава держави.

За його словами, російські загарбники навмисно створюють гуманітарну катастрофу в українських містах – для них це частина плану.

– Вони хочуть принизити наших людей. Щоб вони на колінах брали хліб і воду з рук окупантів. Щоб українці могли врятувати життя, тільки поїхавши на окуповану територію або в Росію. Тому вони блокують Маріуполь, Волноваху інші міста. Окупанти спеціально організовують це знущання, щоб дати своїм пропагандистам новий матеріал, – сказав Зеленський.

Попри все, наголосив президент вчора щогодини надходила оновлена інформація про про людей, яких вдалося вивезти.