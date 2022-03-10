Українська армія вправно відбиває атаки ворога. Військові стримують наступ росіян на Поліському та Волинському напрямках на кордоні з Білоруссю. Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

На Сіверському напрямку українські воїни звільнили населений пункт Бакланова Муравійка. Станом на 18.00, 10 березня, українські сили оборони дають гідну відсіч та стримують наступальну операцію збройних сил РФ на всіх напрямках.

Зазначається, що оборонці Києва стійко утримують рубежі та охороняють об’єкти критичної інфраструктури міста.

— Російських загарбників зупинено на всіх напрямках, противник несе значні втрати в особовому складі, озброєнні та техніці, – йдеться у повідомленні.

Наразі російські загарбники зосередили зусилля на розповсюдженні дезінформації та пропаганди по всіх наявних інформканалах.

За допомогою кіберпідрозділів та федеральних ЗМІ ворог активно поширює дезінформацію щодо діяльності вищого воєнно-політичного керівництва України, створює та розповсюджує фейки про прийняття керівництвом нашої держави умов РФ, заклики до припинення вогню та складання зброї українськими військовими. У Генштабі ЗСУ закликали довіряти лише перевіреним джерелам та зберігати спокій.

Попри те, що особовий склад ЗС РФ, який перебуває на території України, ізольований від об’єктивної інформації, відомості про реальний ганебний для Росії стан речей до них все ж таки надходять.

Серед військовослужбовців ширяться чутки про неспроможність міністерства оборони РФ виплачувати грошове забезпечення через дії санкцій, що своєю чергою деморалізує особовий склад окупаційних підрозділів.

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Також у Генштабі повідомляють, що у районі населеного пункту Шестовиця Чернігівської області агресори шукають спосіб здатися в полон.

Фото: Генштаб ЗСУ