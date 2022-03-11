Укрзалізниця опублікувала список евакуаційних поїздів з Харкова на 11 березня 2022 року.
- 04:11 – №114, 142 Лиман – Львів
- 07:15 – ІС+ Харків – Львів
- 12:36 – №46 Краматорськ – Ужгород
- 14:39 – №114, 142 Львів – Лиман
- 15:09 – №15 Харків – Рахів
- 19:27 – №795 Харків – Дніпро
- 21:08 – №2 Костянтинівка – Івано-Франківськ
- 21:43 – №7 Харків – Одеса
- 22:40 – №45 Ужгород – Краматорськ
Точніші графіки уточнюйте на вокзалах з урахуванням динаміки заповнення поїздів.
Додаткові евакорейси по ст. Харків:
- Поїзд 229/230 Харків – Ужгород, 21 вагон, 09:40
Для українців, які евакуювалися або хочуть виїхати з міст, де тривають активні бойові дії, Факти ICTV зібрали всю необхідну інформацію у спецтемі Допомога. Тут ви знайдете інформацію про те, як виїхати за кордон, де отримати гуманітарну допомогу, як допомогти біженцям та ЗСУ.