Укрзалізниця опублікувала список евакуаційних поїздів з Харкова на 11 березня 2022 року.

04:11 – №114, 142 Лиман – Львів

07:15 – ІС+ Харків – Львів

12:36 – №46 Краматорськ – Ужгород

14:39 – №114, 142 Львів – Лиман

15:09 – №15 Харків – Рахів

19:27 – №795 Харків – Дніпро

21:08 – №2 Костянтинівка – Івано-Франківськ

21:43 – №7 Харків – Одеса

22:40 – №45 Ужгород – Краматорськ

Точніші графіки уточнюйте на вокзалах з урахуванням динаміки заповнення поїздів.

Додаткові евакорейси по ст. Харків:

Поїзд 229/230 Харків – Ужгород, 21 вагон, 09:40

Для українців, які евакуювалися або хочуть виїхати з міст, де тривають активні бойові дії, Факти ICTV зібрали всю необхідну інформацію у спецтемі Допомога. Тут ви знайдете інформацію про те, як виїхати за кордон, де отримати гуманітарну допомогу, як допомогти біженцям та ЗСУ.