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Факти / Україна / Суспільство

Евакуаційні поїзди з Харкова – розклад та рейси на 11 березня 2022

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поїзд

Укрзалізниця опублікувала список евакуаційних поїздів з Харкова на 11 березня 2022 року.

  • 04:11 – №114, 142 Лиман – Львів
  • 07:15 – ІС+ Харків – Львів
  • 12:36 – №46 Краматорськ – Ужгород
  • 14:39 – №114, 142 Львів – Лиман
  • 15:09 – №15 Харків – Рахів
  • 19:27 – №795 Харків – Дніпро
  • 21:08 – №2 Костянтинівка – Івано-Франківськ
  • 21:43 – №7 Харків – Одеса
  • 22:40 – №45 Ужгород – Краматорськ

Точніші графіки уточнюйте на вокзалах з урахуванням динаміки заповнення поїздів.

Додаткові евакорейси по ст. Харків:

  • Поїзд 229/230 Харків – Ужгород, 21 вагон, 09:40

Для українців, які евакуювалися або хочуть виїхати з міст, де тривають активні бойові дії, Факти ICTV зібрали всю необхідну інформацію у спецтемі Допомога. Тут ви знайдете інформацію про те, як виїхати за кордон, де отримати гуманітарну допомогу, як допомогти біженцям та ЗСУ.

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