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Факти / Україна / Суспільство

В Україні відновив роботу безкоштовний дитячий садочок онлайн

Ольга Тищук Директор департаменту інтернет-проектів Starlight News
В Україні відновив роботу безкоштовний дитячий садочок онлайн

Дитячий садок онлайн, який у 2020 році допоміг сотням тисяч українських сімей під час епідемії Covid-19, відновлює роботу, і надає можливість навчати та розвивати дітей 3-7 років під час війни.

Всі українські діти, незалежно від їхнього територіального перебування (у місцях, де відбуваються бойові дії або в евакуації в інших областях України та за кордоном) мають можливість “відвідувати” дитячий садок. Достатньо перейти за посиланням: https://eduhub.in.ua/courses/dityachiy-sadok-online

Цікаві відеоуроки та мультимедійні курси у міжнародному форматі SCORM:

– казка-йога;

– англійська мова;

– розвиваючи заняття;

– найзатребуваніші навички для життя;

– професії майбутнього;

– уроки від українських зірок.

Організатор проєкту – Київська міська державна адміністрація на базі Освітнього Хабу міста Києва (КНП Освітня агенція міста Києва).

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