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Факти / Україна / Суспільство

Вчителі та викладачі можуть працювати дистанційно з будь-якої країни – освітній омбудсмен

Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Вчителі та викладачі можуть працювати дистанційно з будь-якої країни – освітній омбудсмен

Вчителі та викладачі можуть працювати дистанційно з будь-якої країни. Про це повідомив освітній омбудсмен Сергій Горбачов.

Вже понеділка деякі заклади освіти відновлюють роботу в умовах воєнного стану після двотижневих канікул, зокрема – у дистанційному форматі.

– Відповідно до частини 4 статті 60-2 Кодексу законів про працю України, у разі запровадження дистанційної роботи працівник самостійно визначає робоче місце та несе відповідальність за забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці на своєму робочому місці. Тобто, чинне законодавство не встановлює жодних територіальних обмежень щодо робочого місця працівника в умовах дистанційної роботи, – наголосив Горбачов.

Таким чином педагогічні працівники цілком правомірно з використанням дистанційних технологій можуть здійснювати педагогічну діяльність, перебуваючи за межами України.

Сергій Горбачов рекомендує керівникам закладів освіти не лише не порушувати чинне законодавство про працю, а й не втрачати совісті в часи важких випробувань, коли всім нам вкрай потрібна підтримка одне одного.

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Фото: Pexels

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