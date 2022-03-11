Жителі регіонів України, де зараз відбуваються бойові дії, мають можливість отримати пільги та житлові субсидії.

Відповідний механізм днями ухвалив Кабінет міністрів.

Як відомо, в Україні нарахування та виплату грошової допомоги, пільг та субсидій зазвичай здійснюють органи соцзахисту районних рад, держадміністрацій, а також виконавчих органів міських рад. Проте ці органи можуть не працювати в умовах воєнного стану та активних бойових дій.

За рішенням Кабміну, українці зможуть отримати допомогу, пільги та субсидії, навіть якщо через розв’язану Росією війну органи соціального захисту не працюють у тому чи іншому регіоні. Кошти зможуть отримати й громадяни, які не мають картки Ощадбанку.

У таких випадках Міністерство соціальної політики України профінансує допомогу, пільги та субсидії на основі інформації з реєстрів отримувачів.

Після цього Мінсоцполітики централізовано спрямує кошти до Ощадбанку, який перерахує їх громадянам:

• Тим, хто отримував виплати через банки, кошти будуть нараховані на їхні банківські рахунки.

• Ті громадяни, хто отримував відповідні виплати через Укрпошту, отримають грошовий переказ через міжнародну платіжну систему MY TRANSFER. Для подальшого отримання коштів через MY TRANSFER потрібно звернутися с паспортом та ІПН (індивідуальним податковим номером) до будь-якого відділення Ощадбанку на території України. Гроші можна буде забрати протягом 60 календарних днів із дати зарахування переказу.

Як уточнили в Мінсоцполітики, такий спеціальний механізм виплати пільг, субсидій та грошової допомоги у березні 2022 року застосують в окремих містах та районах семи областей України:

• у Донецькій області – Маріупольський, Волноваський райони та місто Маріуполь;

• у Запорізькій області – Пологівський, Василівський райони, міста Енергодар і Токмак;

• у Луганській області – всі райони і міста;

• у Миколаївській області – Миколаївський район;

• у Сумській області – Охтирський район (у межах колишнього Тростянецького району);

• у Харківській області – Куп’янський, Ізюмський райони, міста Харків і Куп’янськ;

• у Чернігівській області – Прилуцький, Корюківський, Чернігівський, Новгород-Сіверський райони, місто Чернігів.

У міністерстві обіцяють нарахувати кошти протягом трьох-чотирьох днів. Після цього кошти перерахують Ощадбанку для здійснення виплат.

Днями Кабінет міністрів дозволив використовувати кошти з “пакунка малюка” на придбання будь-яких товарів у будь-яких закладах торгівлі під час дії воєнного стану. Для нарахування коштів не потрібно буде відкривати спеціальний рахунок.

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Джерело: Центр протидії дезінформації, Міністерство соціальної політики