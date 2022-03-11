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Факти / Україна / Суспільство

Як отримати пільги та субсидії в місцях, де точаться бойові дії: пояснення для українців

Юлія Соколова редакторка стрічки
гроші зарплата

Жителі регіонів України, де зараз відбуваються бойові дії, мають можливість отримати пільги та житлові субсидії.

Відповідний механізм днями ухвалив Кабінет міністрів.

Як відомо, в Україні нарахування та виплату грошової допомоги, пільг та субсидій зазвичай здійснюють органи соцзахисту районних рад, держадміністрацій, а також виконавчих органів міських рад. Проте ці органи можуть не працювати в умовах воєнного стану та активних бойових дій.

За рішенням Кабміну, українці зможуть отримати допомогу, пільги та субсидії, навіть якщо через розв’язану Росією війну органи соціального захисту не працюють у тому чи іншому регіоні. Кошти зможуть отримати й громадяни, які не мають картки Ощадбанку.

У таких випадках Міністерство соціальної політики України профінансує допомогу, пільги та субсидії на основі інформації з реєстрів отримувачів.

Після цього Мінсоцполітики централізовано спрямує кошти до Ощадбанку, який перерахує їх громадянам:

• Тим, хто отримував виплати через банки, кошти будуть нараховані на їхні банківські рахунки.

• Ті громадяни, хто отримував відповідні виплати через Укрпошту, отримають грошовий переказ через міжнародну платіжну систему MY TRANSFER. Для подальшого отримання коштів через MY TRANSFER потрібно звернутися с паспортом та ІПН (індивідуальним податковим номером) до будь-якого відділення Ощадбанку на території України. Гроші можна буде забрати протягом 60 календарних днів із дати зарахування переказу.

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Як уточнили в Мінсоцполітики, такий спеціальний механізм виплати пільг, субсидій та грошової допомоги у березні 2022 року застосують в окремих містах та районах семи областей України:

• у Донецькій області – Маріупольський, Волноваський райони та місто Маріуполь;

• у Запорізькій області – Пологівський, Василівський райони, міста Енергодар і Токмак;

• у Луганській області – всі райони і міста;

• у Миколаївській області – Миколаївський район;

• у Сумській області – Охтирський район (у межах колишнього Тростянецького району);

• у Харківській області – Куп’янський, Ізюмський райони, міста Харків і Куп’янськ;

• у Чернігівській області – Прилуцький, Корюківський, Чернігівський, Новгород-Сіверський райони, місто Чернігів.

У міністерстві обіцяють нарахувати кошти протягом трьох-чотирьох днів. Після цього кошти перерахують Ощадбанку для здійснення виплат.

Днями Кабінет міністрів дозволив використовувати кошти з “пакунка малюка” на придбання будь-яких товарів у будь-яких закладах торгівлі під час дії воєнного стану. Для нарахування коштів не потрібно буде відкривати спеціальний рахунок.

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Джерело: Центр протидії дезінформації, Міністерство соціальної політики

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Фото: Depositphotos

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