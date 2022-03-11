З Тростянцем і Краснопіллям немає зв’язку: ситуація на Сумщині

В Охтирці повністю зруйновані ТЕЦ та електропідстанція, відсутній теплоносій у місті, а постачання води та електрики подається з перебоями.

Очільник Сумської ОДА (ОВА) Дмитро Живицький зазначив, що зараз відсутній зв’язок з Тростянцем та Краснопіллям, тому неможливо дізнатися ситуацію у цих населених пунктах.

Без газопостачання залишаються понад 100 абонентів у Сумах, понад 300 — в Охтирці, подекуди — у Конотопі, Кирилівці, Краснопіллі та селі Писарівка. У селі Мезенівка газ відсутній у 34 абонентів. Яка ситуація з газом у Тростянці – невідомо.

У Лебедині загалом служби постачають комунальні послуги у штатному режимі. У двох мікрорайонах міста відновлюють водопостачання, частково відсутнє світло. Аварійні бригади продовжують відновлювати електропостачання.

У Сумській області без світла залишаються понад 50 тис. абонентів. Електрики немає у значної частини жителів Охтирки (13 тис. абонентів), Писарівки (8,2 тис.), Тростянця (2,5 тис.), Краснопілля (14 тис.), Лебедина (5,7 тис.).

В усіх інших містах Сумської області служби надають комунальні послуги у штатному режимі. Бригади роблять все можливе, щоб відновити постачання води, газу та електрики.