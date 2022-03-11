Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків звернувся до жителів міста з проханням залишити свої будинки у трьох мікрорайонах міста через небезпеку обстрілу.

Йдеться про три мікрорайони міста, прилеглі до аеропорту – Опришівці, Крехівці та Чукалівка.

За можливості їм радять залишити свої будинки та попрямувати в укриття.

— Ви знаєте, що ранку сталося, тому будьмо надзвичайно уважними. Будь ласка, якщо хтось має можливість (йти, – Ред.) в укриття, я рекомендую перебувати зараз там. Хто не має можливості, то, дійсно, відійти від вікон.

На жаль, ця тривога зараз по всіх областях, по всій Західній Україні, – сказав Марцінків у своєму відеозверненні, опублікованому у Facebook..