Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Разом ми сила
Факти / Україна / Суспільство

Загроза обстрілу: мер Івано-Франківська просить мешканців трьох районів залишити помешкання

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Руслан Марцінків

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків звернувся до жителів міста з проханням залишити свої будинки у трьох мікрорайонах міста через небезпеку обстрілу.

Йдеться про три мікрорайони міста, прилеглі до аеропорту – Опришівці, Крехівці та Чукалівка.

За можливості їм радять залишити свої будинки та попрямувати в укриття.

— Ви знаєте, що ранку сталося, тому будьмо надзвичайно уважними. Будь ласка, якщо хтось має можливість (йти, – Ред.) в укриття, я рекомендую перебувати зараз там. Хто не має можливості, то, дійсно, відійти від вікон.

На жаль, ця тривога зараз по всіх областях, по всій Західній Україні, – сказав Марцінків у своєму відеозверненні, опублікованому у Facebook..

Міський голова попросив мешканців завжди реагувати на повітряну тривогу.

Читайте
Окупанти завдали авіаудару по аеродрому Івано-Франківська

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка