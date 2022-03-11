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Факти / Україна / Суспільство

Запрацював короткий номер цілодобової гарячої лінії Мінреінтеграції

Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Запрацював короткий номер цілодобової гарячої лінії Мінреінтеграції

Запрацював короткий номер цілодобової гарячої лінії Мінреінтеграції з кризових питань – 1548.

Відтепер, окрім стаціонарного номеру телефона гарячої лінії 0(44) 355 1478, працює також короткий номер.

За цими номерами ви можете цілодобово зв‘язатися із черговим з Мінреінтеграції, який проконсультує з питань евакуації та допомоги внутрішньо переміщеним особам, які вже виїхали з тимчасово окупованих територій або планують це зробити.

гаряча лінія Мінреінтеграції

Нагадаємо, що вже п’ятнадцяту добу в Україні триває війна. 24 лютого Росія здійснила напад з різних напрямків.

Через це мільйони українців були змушені покинути свої домівки та відправитися на Захід. Водночас низка європейських країн готова приймати біженців з України.

Які країни приймають біженців з України – читайте на Фактах ICTV.

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Фото: Depositphotos

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