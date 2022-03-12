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Факти / Україна / Суспільство

Навчання школярів із понеділка відновлюється у 14 областях – Шкарлет

Валентина Летяк редакторка стрічки
Сергій Шкарлет

З понеділка, 14 березня, має розпочатись освітній процес принаймні у 14 областях України, повідомив у відеозверенні міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

– Решта областей наразі сьогодні за консультаціями з військово-цивільними адміністраціями ухвалюють рішення щодо подальшої дії в освітньому процесі, – наголосив він.

За його словами, навчання необхідно відновити хоча б у тих регіонах, де безпекова ситуація дозволяє.

Шкарлет пояснив, що зараз по кілька разів на день оголошується повітряна тривога, тому МОН рекомендує в залежності від ситуації тимчасове призупинення освітнього процесу, або ж його дистанційна чи змішана форма за погодження з військово-цивільними адміністраціями.

– Що є важливим? Що за згодою одного з батьків діти, які тимчасово перемістилися в інші регіони України, можуть долучитися до навчання в школі за місцем тимчасового проживання в будь-якому форматі. Для цього Міносвіти використовує надсучасну платформу Всеукраїнська школа онлайн, де учні 5-11 класів можуть отримати повний доступ до навчальних матеріалів, – сказав міністр.

Окрім того, для школярів функціонує мобільний додаток ВШО з повним наповненням мобільних курсів та предметів, який доступний вже в 120 країнах світу, тому діти, які тимчасово виїхали з України, також можуть навчатися.

Щодо ДПА і ЗНО для випускників 11 класів – Шкарлет сказав, що спільно з профільним комітетом парламенту ухвалено спільне рішення про одноразову зміну алгоритму вступу до університетів та складання ДПА, але йдеться лише про 2022 рік.

За його словами, пропозиції вже оприлюднені в законопроекті на на сайті ВР під №7132.

Глава Міносвіти сказав, що алгоритм цьогорічного вступу ще розробляється, але запевнив, що з метою запобігання будь-яких проявів корупції жодних іспитів у ВНЗ не буде.

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Фото: МОН

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