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Факти / Україна / Суспільство

Облога міста – як вижити мирному населенню

Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
бомбосховище

Під час перебування міста в облозі можуть припиняти функціонувати базові канали забезпечення життєдіяльності – доправлення продуктів харчування, води, фіксуватися відключення електрики та світла. У таких умовах складно вижити, проте це можливо, якщо заздалегідь підготуватися.

Як вижити в облозі?

  • підготувати готівку різного номіналу, вона має бути у державній валюті;
  • зробити запаси їжі та води – щонайменше на тиждень;
  • мати усі необхідні ліки;
  • запастися паливом, батарейками, ліхтарями та свічками;
  • зробити запаси з розрахунком на рідних чи інших людей, які можуть потребувати вашої допомоги;
  • тримати телефони та інші пристрої зарядженими;
  • познайомитися з сусідами та іншими мешканцями будинку.
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Крім того, важливо постійно стежити за інформацією з офіційних джерел щодо можливої евакуації з міст, які опинилися в облозі.

Проте довіряти треба лише інформації з перевірених джерел, адже такі новини можуть поширювати російські війська та використовувати мирне населення для різноманітних провокацій.

Джерело: Ukraine Now

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Фото: Pixabay

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