Облога міста – як вижити мирному населенню

Під час перебування міста в облозі можуть припиняти функціонувати базові канали забезпечення життєдіяльності – доправлення продуктів харчування, води, фіксуватися відключення електрики та світла. У таких умовах складно вижити, проте це можливо, якщо заздалегідь підготуватися.

Як вижити в облозі?

підготувати готівку різного номіналу, вона має бути у державній валюті;

зробити запаси їжі та води – щонайменше на тиждень;

мати усі необхідні ліки;

запастися паливом, батарейками, ліхтарями та свічками;

зробити запаси з розрахунком на рідних чи інших людей, які можуть потребувати вашої допомоги;

тримати телефони та інші пристрої зарядженими;

познайомитися з сусідами та іншими мешканцями будинку.

Крім того, важливо постійно стежити за інформацією з офіційних джерел щодо можливої евакуації з міст, які опинилися в облозі.

Проте довіряти треба лише інформації з перевірених джерел, адже такі новини можуть поширювати російські війська та використовувати мирне населення для різноманітних провокацій.

Джерело: Ukraine Now