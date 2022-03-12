Облога міста – як вижити мирному населенню

Під час перебування міста в облозі можуть припиняти функціонувати базові канали забезпечення життєдіяльності – доправлення продуктів харчування, води, фіксуватися відключення електрики та світла. У таких умовах складно вижити, проте це можливо, якщо заздалегідь підготуватися.
Як вижити в облозі?
- підготувати готівку різного номіналу, вона має бути у державній валюті;
- зробити запаси їжі та води – щонайменше на тиждень;
- мати усі необхідні ліки;
- запастися паливом, батарейками, ліхтарями та свічками;
- зробити запаси з розрахунком на рідних чи інших людей, які можуть потребувати вашої допомоги;
- тримати телефони та інші пристрої зарядженими;
- познайомитися з сусідами та іншими мешканцями будинку.
Крім того, важливо постійно стежити за інформацією з офіційних джерел щодо можливої евакуації з міст, які опинилися в облозі.
Проте довіряти треба лише інформації з перевірених джерел, адже такі новини можуть поширювати російські війська та використовувати мирне населення для різноманітних провокацій.
Джерело: Ukraine Now