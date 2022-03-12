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Факти / Україна / Суспільство

Окупант планує просуватися вглиб території: Маляр про наміри РФ та перемогу України

Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Ганна Маляр

Російські командири просто кидають свої підрозділи, попри це РФ має намір просуватися вглиб української території.

Про це заявила заступник міністра оборони України Ганна Маляр під час телемарафону.

– Командири деяких підрозділів навіть не виходять зі своїми підлеглими на зв’язок. Деякі території нині тимчасово зайняті, і вони намагатимуться там закріпитися. І зараз важливо на цих територіях чинити спротив, – зазначила Маляр.

Така ситуація у ворога склалася насамперед через дезінформацію, яку подавали президенту РФ Володимиру Путіну.

– З великою ймовірністю причина може бути така – це дезінформація, яку подавали для очільника Кремля. Вони думали, що там буде просто. І зараз в них певний розпач, але ворог все-таки не полишає наступального задуму. Вони планують просуватися вглиб території. Ці операції у них плануються, – заявила Ганна Маляр.

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Вона додала, що ворог не контролює території, а лише тимчасово їх займає.

– Треба чітко усвідомлювати, що втримати жодну територію ворог не зможе, бо проросійських людей в нас не лишилося, – наголосила Маляр.

За її словами, українцям варто усвідомити, що перемоги не буде за один день.

– Нам потрібно розуміти, що це не за один день буде перемога, – зазначила Маляр.

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