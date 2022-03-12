Російські загарбники підірвали дамбу, але вода в Крим не піде – Буданов

Голова української військової розвідки Кирило Буданов розповів про ситуацію на Каховській ГЕС. Він також прокоментував плани російського керівництва щодо запуску води в Крим Північнокримським каналом.

— Це спроба Росії, я думаю, ні для кого не є новиною. Вони спробують подати воду в окупований Крим, оскільки все ж таки чудово розуміють, що всі їхні казки про те, що за ці роки вони вирішили питання з водою – не більш ніж пропагандистський крок.

Вони підірвали одну з дамб, частково вода пішла, скажімо так, Північнокримським каналом. Але вода просто не може сама йти – це треба розуміти. Це складна система гідротехнічних споруд, що потребує перекачування насосними станціями. Тобто ви зрозуміли, що я маю на увазі. Просто так вода туди не пішла і не піде, – сказав Буданов.