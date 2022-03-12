Російські загарбники підірвали дамбу, але вода в Крим не піде – Буданов

Голова української військової розвідки Кирило Буданов розповів про ситуацію на Каховській ГЕС. Він також прокоментував плани російського керівництва щодо запуску води в Крим Північнокримським каналом.
— Це спроба Росії, я думаю, ні для кого не є новиною. Вони спробують подати воду в окупований Крим, оскільки все ж таки чудово розуміють, що всі їхні казки про те, що за ці роки вони вирішили питання з водою – не більш ніж пропагандистський крок.
Вони підірвали одну з дамб, частково вода пішла, скажімо так, Північнокримським каналом. Але вода просто не може сама йти – це треба розуміти. Це складна система гідротехнічних споруд, що потребує перекачування насосними станціями. Тобто ви зрозуміли, що я маю на увазі. Просто так вода туди не пішла і не піде, – сказав Буданов.
25 лютого “глава” тимчасово окупованого Криму Сергій Аксьонов заявив, що для відновлення подачі води Північнокримським каналом на територію Кримського півострова знадобиться два тижні.
До цього він заявляв, що Крим готується приймати воду Північнокримським каналом.
Херсонщина кілька продовжує чинити мирний спротив російським військам. Люди різних населених пунктів області виходять на мітинги проти агресії РФ під українськими прапорами та гаслами. Щодо Каховської ГЕС, то вона наразі заблокована рашистами.