“Український” БПЛА у Криму та вбивство бразильця: Лещенко про фейки роспропаганди

Російські пропагандисти продовжують спотворювати факти війни РФ проти України, заявляючи про перемоги загарбників та занижуючи кількість втрат.

Про це сьогодні, 12 березня, під час брифінгу в Офісі президента розповів Сергій Лещенко.

Зокрема, він розвінчав фейковий вкид росіян про те, що начебто на території тимчасово окупованого Криму впав український БПЛА. Однак, на фото, яке розмістили пропагандисти із РФ видно, що на засобі чітко видно радянську зірку.

Лещенко наголосив, що в Україні ще 7 років тому відмовилися від геральдики та російської символіки.

Ще одним фейком, який тиражували пропагандисти була начебто загибель бразильця, який приїхав воювати на боці України. Ба більше, росіяни нафантазували, що це сталося не в бою, а в тилу. Начебто під час суперечки на етнічному підґрунті з бійцем українського спецназу.

— В нас є інформація, що жодних таких фактів не зафіксовано, – сказав Лещенко.

Ще одним фейком роспропаганди є інформація про напад на російську школу Ломоносова у Берліні. З начебто посилання на місцеву поліцію, російські ЗМІ повідомили, що напад міг бути на расовому підґрунті.

— Що відбулося насправді? О третій ночі кинули пляшку із запальною сумішшю в спортивний зал цього навчального закладу, але в Німеччині жоден політик, поліцейський чи журналісти респектабельних видань не повідомляють про зв’язок з українцями.

Лещенко наголосив, що таким чином росіяни хочуть викликати до себе співчуття або симпатію на території Німеччини.

А щодо фейку про те, що в Україні начебто розробляють біологічну та хімічну зброю він зазначив, що цей абсурд спростували навіть російські біологи та випускники вишів країни-окупанта.

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У заяві науковців мовиться, що подані в пропагандистських ресурсах дані – абсолютна нісенітниця. Тому її потрібно негайно спростувати. Про колективне звернення стало відомо 12 березня.

Науковці у своєму повідомлені закликали припинити поширення брехливої пропаганди. Мовляв, вона базується лише на дезінформації та поширенні ненависті.