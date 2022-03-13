З 14 зелених коридорів спрацювали 9: Верещук про евакуацію мирних жителів

12 березня з 14 зелених коридорів, про які раніше домовлялися сторони, спрацювали лише дев’ять.

Про це повідомила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

Не спрацював коридор в Енергодарі – гуманітарну колону не пропустили до міста окупанти. Київська область спрацювала частково: коридори з Ворзеля та Ірпеня не запрацювали, але спрацювала Буча, звідки вивезли майже тисячу людей.

Сумський напрямок:

У Сумах вдалося врятувати 8 тис. громадян. Також евакуація проводилася з Конотопу, Лебедину, Краснопілля, Великої Писарівки. Звідти евакуювали 3 тис. людей.

Запорізький напрямок:

На жаль, коридор в Енергодар не спрацював. Колона з гуманітарним вантажем вирушила до міста, але окупанти не пропустили вантажівки. Вони залишилися ночувати там, вранці буде друга спроба. Крім того, Верещук розповіла, що вчора вдалося завезти в Енергодар гуманітарну допомогу, проте її частково розікрали російські оккупанти-мародери.

Київський напрямок:

У Київській області коридори спрацювали частково. Ворзель та Ірпінь – коридор не спрацював. Проте з Бучі вдалося вивезти майже 1 тис. людей. Зокрема, Ірина Верещук подякувала співробітникам Червоного Хреста, які допомогли вивезти з Бучі постояльців будинку для літніх людей Комфорт life. З Гостомеля вдалося вивезти 600 громадян. Козаровичі – коридор не запрацював. У Бородянці були обстріли, тому до людей не вдалося дістатися (друга спроба буде завтра). З Немішаєвого виїхало 1 264 людини.