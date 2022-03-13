Російські війська розікрали гуманітарний конвой, який їхав із Запоріжжя до Маріуполя. На кожному блокпості окупанти насильно вилучали продукти харчування, одяг та предмети особистої гігієни.

Про це повідомили в Запорізькій обласній військовій адміністрації.

– Гуманітарний конвой, що вирушив до Маріуполя, на всьому шляху слідування, який контролюється російськими військами, на кожному блокпосту до населеного пункту Токмак розкрадався російськими окупантами, які насильно вилучали продукти харчування, одяг, предмети особистої гігієни, – йдеться у повідомленні.

У Токмаку російський патруль взяв конвой під супровід і станом на 18.00 було відмічено проходження головою колони населеного пункту Зеленівка в Приморському районі в напрямку Бердянська.

Інший гуманітарний конвой російські війська взяли під контроль і не пропустили до міста.

– При спробі обійти зірваний міст, конвой зіштовхнувся з бойовою позицією російських військ, які не пропустили його. На цей момент гуманітарний конвой зупинився в районі Кам’янського. Проводяться спроби евакуації людей у пішому порядку, – повідомили в Запорізькій ОВА.

Раніше ми писали, що до Маріуполя “зеленим” коридором відправили 90 тонн продуктів харчування та медикаментів. Колонну супроводжували священнослужителі.

Місто вже 11 діб перебуває у блокаді через обстріли російськими військами. Близько 400 тис. людей перебувають без їжі, води та тепла.