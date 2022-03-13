Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 16 день війни
Вбили Вбили
79 дітей
Поранили Поранили
>100 дітей
Факти / Україна / Суспільство

Забирали продукти та одяг: війська РФ розікрали гуманітарний конвой, який їхав до Маріуполя

Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Забирали продукти та одяг: війська РФ розікрали гуманітарний конвой, який їхав до Маріуполя

Російські війська розікрали гуманітарний конвой, який їхав із Запоріжжя до Маріуполя. На кожному блокпості окупанти насильно вилучали продукти харчування, одяг та предмети особистої гігієни.

Про це повідомили в Запорізькій обласній військовій адміністрації.

– Гуманітарний конвой, що вирушив до Маріуполя, на всьому шляху слідування, який контролюється російськими військами, на кожному блокпосту до населеного пункту Токмак розкрадався російськими окупантами, які насильно вилучали продукти харчування, одяг, предмети особистої гігієни, – йдеться у повідомленні.

У Токмаку російський патруль взяв конвой під супровід і станом на 18.00 було відмічено проходження головою колони населеного пункту Зеленівка в Приморському районі в напрямку Бердянська.

Інший гуманітарний конвой російські війська взяли під контроль і не пропустили до міста.

– При спробі обійти зірваний міст, конвой зіштовхнувся з бойовою позицією російських військ, які не пропустили його. На цей момент гуманітарний конвой зупинився в районі Кам’янського. Проводяться спроби евакуації людей у пішому порядку, – повідомили в Запорізькій ОВА.

Раніше ми писали, що до Маріуполя “зеленим” коридором відправили 90 тонн продуктів харчування та медикаментів. Колонну супроводжували священнослужителі.

Місто вже 11 діб перебуває у блокаді через обстріли російськими військами. Близько 400 тис. людей перебувають без їжі, води та тепла.

Читайте
Їжі залишилося максимум на два дні: мешканець Маріуполя про ситуацію в місті

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка