Паралімпійські ігри 2022 тривали з 4 до 13 березня. Згідно з підсумковим медальним заліком, команда України посіла друге місце.

Загалом країна тримала 29 медалей, з них – 11 золотих, 10 срібних та 8 бронзових.

Випередив Україну лише Китай, у нього 61 медаль (11 золотих, 20 срібних та 23 бронзові).

На третьому місці опинилася Канада з 25 медалями.

До першої п’ятірки увійшли також Франція з 12 перемогами, а також Італія – 7 призових місць.

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За підсумками змагань, Україна оновила рекорд за кількістю нагород, здобутих упродовж усього часу проведення Паралімпійських ігор. За увесь час участі у змаганнях українські паралімпійці не здобували такої кількості нагород.

Серед цьогорічних перемог – золото Олександри Коновалової та бронза Ірини Буй у лижних перегонах на середній дистанції вільним стилем (клас – стоячи), бронза Дмитра Суярка у перегонах на середню дистанцію (клас спортсменів із порушенням зору).

Попри війну в Україні, українським спортсменам вдалося забратися з силами та гідно показати себе на міжнародних змаганнях.

Джерело: Національний комітет спорту інвалідів України