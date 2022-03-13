Головнокомандувач ЗСУ показав, як українська Стугна знищила вже п’ятий ворожий танк

Українські захисники продовжують знищувати техніку російсько-окупаційних військ, які намагаються вбити мирних жителів. Ворожа армія втратила ще один танк.

– Слава Україні! У цієї Стугни вже п‘ятий російський танк на рахунку, – зазначив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

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Стугна-П – протитанковий ракетний комплекс розробки Державного Київського конструкторського бюро Луч, одного з провідних українських підприємств-розробників керованого ракетного озброєння та спеціального обладнання військового призначення.

Втрати Росії

У Генеральному штабі ЗСУ підрахували, які втрати зазнали російські війська під час війни в України. Під час бойових дій загарбники втратили понад 12 тис. військових з особового складу.

Знищено щонайменше 374 ворожі танки, 1 226 бойових броньованих машин, 140 артилерійських систем, 62 реактивні системи залпового вогню, 34 засоби протиповітряної оборони, 74 літаки, 86 гелікоптерів, 600 одиниць автомобільної техніки, 60 цистерн з ПММ та іншу техніку.