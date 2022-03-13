Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 16 день війни
Вбили Вбили
79 дітей
Поранили Поранили
>100 дітей
Факти / Україна / Суспільство

У Каховці зник журналіст газети Новий день

Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Олег Батурин

У Каховці на Херсонщині зник журналіст місцевої газети Новий день Олег Батурин.

За словами його дружини, приблизно о 16.00 Батурину зателефонував знайомий і запропонував зустрітися біля автостанції, розташованої неподалік будинку журналіста.

– Десь о 16.30 Олег пішов на зустріч, залишивши вдома телефон та документи. Обіцяв повернутися через 20 хвилин. Але не повернувся, – розповіла жінка.

За повідомлення у місцевих чатах, близько о 16.50 біля автостанції бачили російських військових.

Варто зазначити, у Каховці на постійній основі немає російських військових, зате окуповано сусіднє місто Нова Каховка. Там є спроба створити військово-цивільну адміністрацію, підконтрольну росіянам.

Читайте
В Україні створили Telegram-канал для пошуку зниклих рідних - деталі

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка