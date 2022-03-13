У Каховці на Херсонщині зник журналіст місцевої газети Новий день Олег Батурин.

За словами його дружини, приблизно о 16.00 Батурину зателефонував знайомий і запропонував зустрітися біля автостанції, розташованої неподалік будинку журналіста.

– Десь о 16.30 Олег пішов на зустріч, залишивши вдома телефон та документи. Обіцяв повернутися через 20 хвилин. Але не повернувся, – розповіла жінка.

За повідомлення у місцевих чатах, близько о 16.50 біля автостанції бачили російських військових.

Варто зазначити, у Каховці на постійній основі немає російських військових, зате окуповано сусіднє місто Нова Каховка. Там є спроба створити військово-цивільну адміністрацію, підконтрольну росіянам.