Графік роботи Укрпошти під час війни в Україні дещо змінився. Відділення працюють із 11.00 до 15.00.

Відправити посилку в межах країни чи отримати відправлення можна з більшості областей України.

Станом на 13 березня тимчасово не працюють відділення у населених пунктах, де тривають бої (Луганськ, Донецьк, Суми, Крим).

Доставка тільки по місту працює у Херсоні, Харкові, Краматорську, Миколаєві, Чернігові та Запоріжжі. В інших населених пунктах можна відправити посилку в межах області та міжнародної доставки.

На маршрути, де це безпечно, виїжджають пересувні відділення. Також стала доступна послуга переадресації відправлень. Українці, які вимушені були змінити місце проживання, тепер безкоштовно можуть переадресувати поштові відправлення на найближчі відділення. Проте переадресація відправлень із відділень, які зараз не працюють можна буде тільки після врегулювання ситуації та відкритті цих відділень.

Щоб оформити переадресацію, потрібно заповнити форму на сайті. У формі потрібно вказати: номер відправлення, ПІБ отримувача, індекс відділення, куди було адресоване відправлення, індекс відділення, куди його потрібно доставити.

До закінчення бойових дій платити за зберігання посилок не потрібно. Усі відправлення Укрпошта приймає тільки у відкритому вигляді.

Актуальний графік роботи найближчого відділення Укрпошти можна перевірити на сайті.

Які ще послуги надає Укрпошта:

отримання пенсії та субсидії

переказ грошей “з картки додому”

зняття готівки через POS-термінал

міжнародні посилки

Також Укрпошта приймає благодійні внески на потреби ЗСУ – переказати кошти без комісії можна у всіх відкритих відділеннях.

Реквізити офіційного спеціального рахунку НБУ: UA843000010000000047330992708

Фото: Укрпошта