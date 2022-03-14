Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 19 день війни
Вбили Вбили
90 дітей
Поранили Поранили
>100 дітей
Факти / Україна / Суспільство

150 легкових машин виїхало з Маріуполя, проте колонну з допомогою блокують – Верещук

Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
150 легкових машин виїхало з Маріуполя, проте колонну з допомогою блокують – Верещук

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук розповіла, що в понеділок, 14 березня, із 10 гуманітарних коридорів спрацювало лише 7.

Загалом за добу вдалося врятувати близько 4 тис. громадян. Верещук зазначила, що російські загарбники продовжують блокувати гуманітарний конвой з продуктами та медикаментами до Маріуполя.

– Колону гуманітарного грузу з продуктами, медикаментами і водою продовжують тримати заблокованою у місті Бердянськ. Разом тим, тим же маршрутом (Маріуполь-Бердянськ – ред.) сьогодні змогли виїхати змучені і втомлені війною маріупольці. Майже 150 легкових машин, що дає велику надію та вказує на те, що окупаційні війська без причини блокують у Бердянську такі потрібні продукти та медикаменти для наших людей. В місті, яке вони нещадно знищують, – сказала Ірина Верещук.

Усім тим, кому вдалося виїхати із заблокованого Маріуполя, надається необхідна допомога. Зокрема, йдеться про розміщення в безпечних умовах. За це відповідає керівник Запорізької ОДА Олександр Старух.

Читайте
Це переходить усі межі: Верещук про зрив військовими РФ зеленого коридору в Маріуполі

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка