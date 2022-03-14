Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 19 день війни
Вбили Вбили
90 дітей
Поранили Поранили
>100 дітей
Факти / Україна / Суспільство

Чи варто купувати або продавати житло в Україні – яка ситуація на ринку нерухомості

Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
купівля будинку_житло_квартира_ключі від квартири_будинок

Через війну в Україні нині напружена ситуація на ринку нерухомості, через це українцям не рекомендується укладати будь-які угоди щодо купівлі-продажу.

Про деталі розповів міністр юстиції Денис Малюська.

– Щодо нерухомості, це найцінніший реєстр держави. Зараз доступ до нього обмежено. Теоретично можна спробувати укладати угоди щодо купівлі-продажу. Єдине – перевірити власника у реєстрі нотаріус не зможе, через це повноцінну угоду укласти наразі неможливо, – пояснює Денис Малюська.

За його словами, протягом цього тижня окремі угоди будуть проводитися, і реєстр запрацює, до нього буде надано доступ окремим реєстраторам на територіях, де не ведуться бойові дії. Проте з обмеженим функціоналом.

– Зараз переконатися, хто є власник, хто не є власник, неможливо, зараз іде війна. І ризик наразі дуже великі, – додав він.

Читайте
Реєстрація народження дитини та смерті близького - як це відбувається в умовах війни

Саме тому українцям поки що варто не проводити таких операцій. Однак вони мають бути спокійні через збереження своїх даних.

– Реєстри не поклали. Ми свідомо вимкнули їх, усі бази даних збережені та перебувають у надійних руках, – підсумував міністр.

Ринок нерухомості запуститься, проте трішки пізніше.

З 24 лютого в Україні триває війна. Через це певні системи не працюють. Вони відновлять свою дію, щойно ситуація стабілізується.

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Фото: Depositphotos

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка