Через війну в Україні нині напружена ситуація на ринку нерухомості, через це українцям не рекомендується укладати будь-які угоди щодо купівлі-продажу.

Про деталі розповів міністр юстиції Денис Малюська.

– Щодо нерухомості, це найцінніший реєстр держави. Зараз доступ до нього обмежено. Теоретично можна спробувати укладати угоди щодо купівлі-продажу. Єдине – перевірити власника у реєстрі нотаріус не зможе, через це повноцінну угоду укласти наразі неможливо, – пояснює Денис Малюська.

За його словами, протягом цього тижня окремі угоди будуть проводитися, і реєстр запрацює, до нього буде надано доступ окремим реєстраторам на територіях, де не ведуться бойові дії. Проте з обмеженим функціоналом.

– Зараз переконатися, хто є власник, хто не є власник, неможливо, зараз іде війна. І ризик наразі дуже великі, – додав він.

Саме тому українцям поки що варто не проводити таких операцій. Однак вони мають бути спокійні через збереження своїх даних.

– Реєстри не поклали. Ми свідомо вимкнули їх, усі бази даних збережені та перебувають у надійних руках, – підсумував міністр.

Ринок нерухомості запуститься, проте трішки пізніше.

З 24 лютого в Україні триває війна. Через це певні системи не працюють. Вони відновлять свою дію, щойно ситуація стабілізується.