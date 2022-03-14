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Факти / Україна / Суспільство

До Білогородки прибули 24 евакуаційні автобуси з Немішаєвого та Дмитрівки

Юля Захарченко редакторка стрічки
До Білогородки прибули 24 евакуаційні автобуси з Немішаєвого та Дмитрівки

До Білогородки прибули евакуаційні автобуси з Немішаєвого та Дмитрівки. Згодом транспорт з людьми вирушить до Києва.

Заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко повідомив, що з Немішаєвого прибуло 16 автобусів з місцевими жителями. Їм нададуть першу допомогу, їжу та направлять до Києва.

З Дмитрівки до Білогородки прибули вісім евакуаційних автобусів, які пізніше вирушать до столиці.

Евакуація з Маріуполя

Вдень 14 березня з Маріуполя на власних авто виїхали жителі міста, які прямують до міста Запоріжжя.

За останніми даними, на встановленому гуманітарному коридорі російські найманці зберігають режим тиші.

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Фото: Pexels

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