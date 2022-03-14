Перший заступник начальника департаменту Патрульної поліції України Олексій Білошицький повідомив, що в умовах війни патрульні переведені у посилений режим роботи.

Про це Білошицький сказав в ефірі телеканалу ICTV.

За його словами, наразі робота патрульних більше спрямована на затримання і арешт диверсантів. Також вони готові у разі потреби вести і бойові дії.

— Але є робота, яка зараз дуже потрібна нашим громадянам. Це і допомога людям: приїзд на виклики, допомога в евакуації, допомога рятувальникам у розбиранні завалів… В усіх містах, де є патрульна поліція, вона працює і зараз, — наголосив Білошицький.

Щодо кримінальних злочинів, то, за словами першого заступника, вони нікуди не зникли. Є виклики щодо домашнього насильства. Проте з’явилися нові види злочинів, які раніше майже не фіксувалися, наприклад, мародерство. Білошицький зазначив, що щодо мародерів посилили кримінальну відповідальність.

Коли наші громадяни ловлять таких мародерів і прикручують їх до “ганебних стовпів”, Олексій Білошицький називає це справедливим гнівом людей.

Він підтвердив, що фіксується зниження кількості кримінальних злочинів.

— В складних умовах війни важко фіксувати кримінальні злочини. Я б не сказав, що ця статистика є дуже точною. Але ті випадки, які ми фіксуємо, так – злочинності менше. Є величезна згуртованість нашого суспільства, всі намагаються якось допомогти країні, — сказав перший заступник начальника департаменту Патрульної поліції.

Олексій Білошицький наголосив, що поліціянти по всій країні працюють практично нон-стоп.