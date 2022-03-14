Російські війська зазнали значних втрат під час спроб захопити столицю України. Зараз українська армія успішно захищає Київ, в який намагаються прорватися загарбники.

Начальник Київської міської військової адміністрації Микола Жирнов переконаний, що ворог зібрав недостатньо людських ресурсів, щоб створити угрупування проти столиці.

– Як глава військової адміністрації Києва та військовий можу точно вас запевнити, що Київ не в облозі. Оточення міста немає. Найбільше противник просунувся на Житомирському напрямі, проте був зупинений. Ворог не зміг вийти та взяти під контроль Одеську трасу.

За його словами, схожа ситуація спостерігається на Обухівському та Бориспільському напрямах. Українські захисники зафіксували вихід ворожих колон та завдали їм ударів. Противник зазнав втрат, перейшов до оборони та перегруповується, зазначив Жирнов.

– ППО дозволяє виконувати завдання з оборони столиці. З кожним днем ця система поповнюється та міцнішає. Ви можете це відслідкувати за кількістю розгромленої ворожої авіації та ракет.

Жирнов переконаний: ворог розуміє, що над Києвом краще не літати, тому що на нього чекають сюрпризи у кожному районі столиці.

У ЗМІ з’явилися повідомлення, що колони російської армії у північній стороні від Києва розтягнулися у заторі на 70 км. Начальник Київської міської військової адміністрації наголосив, що так сталося через постійні ураження від Збройних сил України та сил територіальної оборони.

– Вони стоять у заторах не через багнюку, а тому що Збройні Сили України, сили ТрО їм завдають ураження. Вони не відчувають себе у безпеці, намагаються маневрувати, виходити з-під ударів. Вони не можуть просуватися, бо щодня зазнають втрат. Їм важко організувати підвіз пального та боєприпасів, – наголосив він.

Фото: Командування Сил підтримки ЗСУ