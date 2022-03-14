14 березня ворожі війська атакували Київ з повітря, є загиблі та поранені.

Про жертви та руйнування розповів мер міста Віталій Кличко.

Зокрема, вранці снаряд потрапив у дев’ятиповерховий житловий будинок на Оболоні.

– Одна людина загинула, 10 – отримали поранення. З будинку евакуювали близько 70 мешканців, – зазначив Віталій Кличко.

Крім того, уламки ракети впали на дорогу на Куренівці. Унаслідок цього одна людина загинула, шестеро поранених, двох з них забрала швидка.

– Загалом знищено тролейбус, який був без пасажирів. Повилітали шибки, пошкоджені балкони навколишніх будинків та комерційні приміщення на перших поверхах, – додав очільник столиці.

Наразі на місці надзвичайних подій працюють рятувальники.

В Україні триває війна, під обстрілами опинилися мирні міста, щодня від ворожих снарядів та боєприпасів помирають звичайні українці, серед них – жінки, літні люди та діти.

Джерело: Віталій Кличко

Фото: Віталій Кличко