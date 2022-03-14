Сьогодні – 19-й день оборони від повномасштабного російського вторгнення. Наші захисники і захисниці продовжують щодня завдавати російським окупантам значних втрат. Про це повідомив очільник Міноборони Олексій Резніков.

Він наголосив, що наші захисники постійно відправляють додому непроханих гостей вантажем. А у ці дні особливо відчувається, як змінилася наша країна за вісім років війни.

У День добровольця Резніков заявив, що зараз головний пріоритет – посилення української протиповітряної та протиракетної оборони.

— Наші Повітряні сили, а також армійські підрозділи ППО вже “здивували” 167 літаків та гелікоптерів противника, знищили десятки ракет, якими ворог намагався обстріляти мирні міста. Посилення ППО та ПРО – це зараз головний пріоритет. Ми працюємо цілодобово, щоб отримати відповідну допомогу чи придбати необхідну зброю. Відверто скажу – це непросто. Адже не всі, хто ухвалює відповідні рішення, мають таку ж силу духу, як українські громадяни, – наголосив очільник Міноборони.

Він констатував, що на півдні України зараз дуже непроста ситуація, але вже видно, як ворог втрачає впевненість.

— “Прибульці” у Криму дуже нервують, частина вже готується тікати. І недарма. Наша армія і громадяни у Маріуполі демонструють надлюдську стійкість. Бо наші люди у Херсоні, Голій Пристані, Генічеську, Каховці, Мелітополі, Бердянську та інших населених пунктах показують “заблукалим” окупантам напрямок, на який вони заслуговують. Терористам тут не місце і їх тут не буде, – запевнив Резніков.

Міністр зазначив, що попереду ще ще багато випробувань, тому не можна втрачати концентрацію. Він наголосив, що сьогодні всі переконані, що “Україна не просто Держава, Україна – це велика родина! Ми можемо сваритися, але стіною станемо одне за одного”.

Джерело: Олексій Резніков