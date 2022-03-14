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Факти / Україна / Суспільство

Реєстрація народження дитини та смерті близького – як це відбувається в умовах війни

Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
немовля новонароджена дитина

Наразі в Україні через воєнні дії доволі складна ситуація з реєстрацією народжуваності та смертей, проте вона відбувається.

Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська

– З реєстрацією народжуваності та смертей ситуація різна у різних регіонах країни. Це стосується усіх послуг міністерства юстиції України. Єдине правило – треба завітати до місцевого ДРАЦС, – зазначив Денис Малюська.

За його словами, зараз процедури максимально спрощені, за всі реєстраційні дії прибрали плату.

– Одруження відбувається день в день безкоштовно, реєстрація народження та смерті – також допомагаємо, – додав він.

Тобто людині головне з документами завітати до найближчого ДРАЦС, там їй усе пояснять та нададуть кваліфіковану допомогу.

Із 24 лютого в Україні триває війна. Росія напала на країну, з того часу її військові обстрілюють мирні міста, руйнують інфраструктуру та житлові квартали, вбивають мирних людей, зокрема гинуть жінки, літні люди та навіть діти.

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Через велику кількість летальних випадків не завжди виходить нормально фіксувати смерті громадян, проте місцева влада намагається робити усе можливе для цього.

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Фото: Depositphotos

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