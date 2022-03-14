Наразі в Україні через воєнні дії доволі складна ситуація з реєстрацією народжуваності та смертей, проте вона відбувається.

Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська

– З реєстрацією народжуваності та смертей ситуація різна у різних регіонах країни. Це стосується усіх послуг міністерства юстиції України. Єдине правило – треба завітати до місцевого ДРАЦС, – зазначив Денис Малюська.

За його словами, зараз процедури максимально спрощені, за всі реєстраційні дії прибрали плату.

– Одруження відбувається день в день безкоштовно, реєстрація народження та смерті – також допомагаємо, – додав він.

Тобто людині головне з документами завітати до найближчого ДРАЦС, там їй усе пояснять та нададуть кваліфіковану допомогу.

Із 24 лютого в Україні триває війна. Росія напала на країну, з того часу її військові обстрілюють мирні міста, руйнують інфраструктуру та житлові квартали, вбивають мирних людей, зокрема гинуть жінки, літні люди та навіть діти.

Через велику кількість летальних випадків не завжди виходить нормально фіксувати смерті громадян, проте місцева влада намагається робити усе можливе для цього.