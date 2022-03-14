Російські військові обстрілюють не лише стратегічні об’єкти, а й житлові квартали, лікарні, садочки, школи та навіть церкви. Потерпають від цього й будівлі університетів.
Ще 1 березня 2022 року під час обстрілу з повітря площі Свободи у Харкові постраждав Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна.
У величезній будівлі вилетіли шибки, усередині було пошкоджено меблі.
У мирний час у ньому навчалися студенти з усього світу, а викладання велося як українською, так і російською мовами.
Крім того, на філологічному факультеті були кафедри російської мови та літератури, де вивчали Пушкіна, Лермонтова та Солженіцина, і не було жодних мовних та культурних притискань.
Я сама закінчила цей заклад у 2017 році (спеціальність – журналістика). Три роки детально вивчала російську мову та літературу. Проте “визволителі” змусили це місце пустувати.
Загалом Харків останнім часом називали містом студентів, куди з’їжджалась молодь із різних країн світу. Після того, як там з’явилися носії “русского мира”, його будинки та заклади розбиті, а вулиці спорожніли.
Фото: Колтак