Російські військові обстрілюють не лише стратегічні об’єкти, а й житлові квартали, лікарні, садочки, школи та навіть церкви. Потерпають від цього й будівлі університетів.

Ще 1 березня 2022 року під час обстрілу з повітря площі Свободи у Харкові постраждав Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна.

У величезній будівлі вилетіли шибки, усередині було пошкоджено меблі.

У мирний час у ньому навчалися студенти з усього світу, а викладання велося як українською, так і російською мовами.

Крім того, на філологічному факультеті були кафедри російської мови та літератури, де вивчали Пушкіна, Лермонтова та Солженіцина, і не було жодних мовних та культурних притискань.

Я сама закінчила цей заклад у 2017 році (спеціальність – журналістика). Три роки детально вивчала російську мову та літературу. Проте “визволителі” змусили це місце пустувати.

Розбиті вікна та спорожнілі коридори. Як виглядає Харківський університет після обстрілу / 3 фотографии

Загалом Харків останнім часом називали містом студентів, куди з’їжджалась молодь із різних країн світу. Після того, як там з’явилися носії “русского мира”, його будинки та заклади розбиті, а вулиці спорожніли.

Фото: Колтак