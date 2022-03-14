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Факти / Україна / Суспільство

У Львівській області американські лікарі безкоштовно допомагатимуть українцям

Ольга Тищук Директор департаменту інтернет-проектів Starlight News
У Львівській області американські лікарі безкоштовно допомагатимуть українцям

Міжнародна гуманітарна організація Сумка Самарянина розгорнула у Львівській області польовий госпіталь, де американські лікарі безкоштовно надаватимуть медичну допомогу усім, хто потребуватиме її в умовах війни. Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

– Одночасно госпіталь зможе прийняти 60 пацієнтів. Є велика команда – близько сотні медпрацівників. Частина з них мають досвід роботи в Іраку, – розповів голова Львівщини.

У госпіталі можна буде отримати невідкладну допомогу, хірургічну допомогу, стаціонарні та амбулаторні послуги, послуги для жінок та дітей, включно з акушерством.

– Усе необхідне для надання допомоги медики привезли з собою. У госпіталі надаватимуть допомогу цілодобово, – наголосив Козицький.

За його словами, на Яворівщині запрацював і польовий госпіталь, розгорнутий ізраїльськими медиками.

– Українці стійкі, а така підтримка пришвидшує нашу перемогу, – резюмував Козицький.

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