У понеділок, 14 березня, російські загарбники обстріляли торговельно-розважальний центр Lavina Mall у Києві.

Відомо, що снаряд пробив стіну ТРЦ, його уламки лежать усередині приміщення. Пошкодження зазнав район розважального центру Галактика.

⚡️Авіаудар по торговому центру Lavina Mall у Києвіhttps://t.co/uFViSxJyJ2 — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) March 14, 2022

Нагадаємо, що Lavina Mall розташована у Святошинському районі біля селища Берковець на північно-західній околиці столиці. Поруч немає військових об’єктів, тільки житлові масиви та Берковецький цвинтар.

Торговельний центр був відкритий у 2016 році, його торгова площа становить близько 130 тис. кв. м. До вторгнення Росії він був одним із найуспішніших у столиці та оцінювався у $200 млн.