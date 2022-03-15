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Факти / Україна / Суспільство

У ТРЦ Lavina Mall у Києві потрапив російський снаряд

Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Лавина ТРЦ

У понеділок, 14 березня, російські загарбники обстріляли торговельно-розважальний центр Lavina Mall у Києві.

Відомо, що снаряд пробив стіну ТРЦ, його уламки лежать усередині приміщення. Пошкодження зазнав район розважального центру Галактика.

Нагадаємо, що Lavina Mall розташована у Святошинському районі біля селища Берковець на північно-західній околиці столиці. Поруч немає військових об’єктів, тільки житлові масиви та Берковецький цвинтар.

Торговельний центр був відкритий у 2016 році, його торгова площа становить близько 130 тис. кв. м. До вторгнення Росії він був одним із найуспішніших у столиці та оцінювався у $200 млн.

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