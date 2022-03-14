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Факти / Україна / Суспільство

У Ворзелі росіяни розстріляли українського науковця

Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Василь Кладь

Російські війська розстріляли у Ворзелі на Київщині фізика-експериментатора, заступника директора Інституту фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України Василя Кладька.

Про це повідомили на сайті Національної академії наук України.

– Відділення фізики і астрономії НАН України з глибоким сумом сповіщає, що 13 березня російські окупанти варварськи розстріляли чудового фізика-експериментатора, багаторічного завідувача відділу і заступника директора Інституту фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки, премії ім. В. Є. Лашкарьова НАН України, професора, члена-кореспондента НАН України Василя Петровича Кладька, – йдеться у повідомленні.

Відомо, що 65-річний Кладько опинився у Ворзелі, щоб вивезти звідти свою сім’ю. Дружина та онуки чоловіка встигли виїхати з міста. Василь же затримався, коли у Ворзель зайшли російські загарбники.

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Василь Кладько родом із Рівненщини. У 2007 році йому було присвоєно звання професора. А у 2015 році Кладька обрали членом-кореспондентом Національної академії наук України.

Фото: НАН України

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