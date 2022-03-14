Українці б’ються, як звірі. З нашого боку дуже багато втрат – полонений солдат РФ

Полонений російський строковик Олександр Морозов розповів, що його призвали на строкову службу 21 червня 2021 року. Про це він розповів під час пресконференції полонених солдатів-строковиків армії РФ.

— 24 лютого ми вторглися на територію України. Нам до останнього твердили, що це будуть навчання в полях на території РФ, але обдурили нас. З моменту потрапляння на територію України ми доїхали до міста Ромни. Нашим завданням було розбити блокпост та здійснювати огляд машин на наявність зброї тощо.

У полон Морозов потрапив біля Сум, коли його намагалися вивезти назад до Москви за сприяння його матері. Він розповів також, що техніка росіян на шляху до міста Ромни завжди ламалася.

— Українці – сильний народ. Вони б’ються, як звірі. Їхня авіація просто розбиває наші колони у попіл. З нашого боку дуже багато втрат: техніки, сержантів, офіцерів, солдатів. Ми хочемо це зупинити.

Він розповів, що на брифінгу він та та інші полонені перебувають добровільно з метою розповісти усьому світу правду, що в Україні гинуть мирні люди, діти та люди похилого віку.