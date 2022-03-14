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Факти / Україна / Суспільство

Українці б’ються, як звірі. З нашого боку дуже багато втрат – полонений солдат РФ

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Олександр Морозов

Полонений російський строковик Олександр Морозов розповів, що його призвали на строкову службу 21 червня 2021 року. Про це він розповів під час пресконференції полонених солдатів-строковиків армії РФ.

— 24 лютого ми вторглися на територію України. Нам до останнього твердили, що це будуть навчання в полях на території РФ, але обдурили нас.

З моменту потрапляння на територію України ми доїхали до міста Ромни. Нашим завданням було розбити блокпост та здійснювати огляд машин на наявність зброї тощо.

У полон Морозов потрапив біля Сум, коли його намагалися вивезти назад до Москви за сприяння його матері. Він розповів також, що техніка росіян на шляху до міста Ромни завжди ламалася.

— Українці – сильний народ. Вони б’ються, як звірі. Їхня авіація просто розбиває наші колони у попіл. З нашого боку дуже багато втрат: техніки, сержантів, офіцерів, солдатів. Ми хочемо це зупинити.

Він розповів, що на брифінгу він та та інші полонені перебувають добровільно з метою розповісти усьому світу правду, що в Україні гинуть мирні люди, діти та люди похилого віку.

— Помирають ні за що. Через якогось Путіна, який бреше, який сказав на весь світ, що тут немає строковиків, але ось ми тут сидимо – п’ять людей-строковиків, які просто хочуть потрапити додому. Нас змусили сюди прийти (в Україну. – Ред.), – сказав Морозов.

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Джерело: МВС

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