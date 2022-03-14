Згідно зі спецзаконом, що прийнятий у Польщі щодо українських мігрантів, українці, які заїхали у країну після 24 лютого 2022 року, матимуть право на роботу.

– Усі громадяни України (і воєнні мігранти, для яких приготовано спецзакон, і вся решта громадян України, що перебувають у Польщі легально) можуть працювати без обмежень, якщо їхній роботодавець їх зареєструє у Повітовому центрі зайнятості (Powiatowy Urząd Pracy), – роз’яснила експертка з легалізації у Польщі Оксана Колесник.

Згадана реєстрація має бути виконана протягом 14 днів від дня, з якого громадянин України почав працювати. Не потрібні вже посвідчення та дозволи типу А. Лише реєстрація.

Реєстрація означає, що закон не передбачає відмови у наданні дозволу чи реєстрації посвідчення, як це було в минулому.

Лікарі та медсестри з України, які отримали право на виконання професії у спрощеній процедурі у зв’язку з Covid-19, можуть далі так працювати (18 місяців від 24 лютого 2022 року), навіть якщо стан пандемії буде скасовано.

Господарська діяльність

Усі громадяни України (і воєнні мігранти, для яких прийнято спецзакон, і вся решта громадян України, що перебувають у Польщі легально), що мають номер PESEL, можуть зареєструватися та займатися господарською діяльністю як фізична особа-підприємець.

Закон чітко цього не передбачає, але особи, які заснували, наприклад, ТОВ і призначили себе членом виконавчого органу, повинні бути теж зареєстровані в Повітових центрах зайнятості.