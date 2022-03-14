Українців закликають зменшити навантаження на мережі мобільних операторів.

Це дасть громадянам постійно перебувати на зв’язку та допоможе ЗСУ, заявили у Мінцифри.

Як це можна зробити?

за можливості користуватися мережею Wi-Fi;

вимикати функцію автоматичного завантаження файлів та медіа у різноманітних месенджерах;

переглядати відео у меншій якості;

мінімізувати час та кількість відеоконференцій;

не завантажувати великі файли – фільми, ігри.

Наразі в Україні триває війна. Росія підступно напала на країну 24 лютого. Протистояння триває і на інформаційному фронті. Агресор активно поширює фейкову інформацію, завдає ударів по українським телевежам, щоб від’єднати громадян від вітчизняних каналів.

Через це громадянам треба залишатися пильними, довіряти даним лише з офіційних джерел, перевірених ЗМІ та каналів. Водночас не варто черпати інформацію з підозрілих джерел, сліпо вірити новинам, які вам розповідають навіть найближчі родичі чи навіть друзі. Важливо критично ставитися до новин та перевіряти кожну з них.