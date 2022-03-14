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Факти / Україна / Суспільство

Українців закликали не перевантажувати мобільні мережі – що варто знати

Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
Українців закликали не перевантажувати мобільні мережі – що варто знати

Українців закликають зменшити навантаження на мережі мобільних операторів.

Це дасть громадянам постійно перебувати на зв’язку та допоможе ЗСУ, заявили у Мінцифри.

Як це можна зробити?

  • за можливості користуватися мережею Wi-Fi;
  • вимикати функцію автоматичного завантаження файлів та медіа у різноманітних месенджерах;
  • переглядати відео у меншій якості;
  • мінімізувати час та кількість відеоконференцій;
  • не завантажувати великі файли – фільми, ігри.
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Наразі в Україні триває війна. Росія підступно напала на країну 24 лютого. Протистояння триває і на інформаційному фронті. Агресор активно поширює фейкову інформацію, завдає ударів по українським телевежам, щоб від’єднати громадян від вітчизняних каналів.

Через це громадянам треба залишатися пильними, довіряти даним лише з офіційних джерел, перевірених ЗМІ та каналів. Водночас не варто черпати інформацію з підозрілих джерел, сліпо вірити новинам, які вам розповідають навіть найближчі родичі чи навіть друзі. Важливо критично ставитися до новин та перевіряти кожну з них.

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Джерело: Міністерство цифрової трансформації

Фото: Depositphotos

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