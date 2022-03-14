В Україні запроваджено безвіз для працівників гуманітарних організацій

Президент Володимир Зеленський ухвалив рішення щодо запровадження безвізового режиму для іноземців, які добровільно їдуть в Україну допомагати.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України та дипломат Андрій Сибіга.

На такий крок Зеленський пішов через збройну агресію Російської Федерації проти України.

Безвіз почав діяти з 14 березня 2022 на період воєнного стану.

В указі президента йдеться: Запровадити з 14 березня 2022 року тимчасово на період дії воєнного стану до ухвалення президентом України відповідного рішення безвізовий режим в’їзду в Україну для громадян іноземних держав, які є співробітниками міжнародних медичних чи гуманітарних організацій, фондів чи програм, інших організацій, які прибувають в Україну на запрошення Кабінету міністрів України для надання гуманітарної допомоги населенню, окрім громадян держави, визнаної державою-агресором.

Тобто, щоб скористатися таким безвізом співробітники гуманітарних місій повинні отримати запрошення від Кабміну.

На росіян цей указ, звісно, не поширюється.